Feirense cede Cavadas e Anthony ao Leça

O Feirense anunciou, esta segunda-feira, o empréstimo de Cavadas e Anthony ao Leça, clube que milita no Campeonato de Portugal. O objetivo do clube fogaceiro é que os dois jogadores tenham tempo de jogo, de modo a continuarem o seu processo evolutivo.





Na temporada passada, o defesa-central Cavadas, que iniciou a pré-época com o plantel principal, realizou 14 jogos e apontou um golo pelos sub-23 da formação de Santa Maria da Feira. Por seu lado, Anthony, avançado nigeriano de 21 anos, apontou quatro tentos em 29 encontros também nos sub-23.A dupla segue agora para o Leça, que terminou a última edição da Série B do Campeonato de Portugal no 4º lugar.