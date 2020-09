Feirense chama sócios e adeptos para os cartazes de jogo

Promovendo mais uma vez a proximidade entre a equipa e os adeptos, a SAD do Feirense resolveu convidar sócios e adeptos do clube para serem o rosto de cada jogo na nova época. Assim, a cidade acordou esta terça-feira com dezenas de cartazes com a cara de um dos mais emblemáticos associados e a campanha de jogo nas redes sociais também tem o rosto do sócio número 148.





Vestido a rigor com a camisola do clube, Augusto Pais será o primeiro de 34 até agora anónimos adeptos a verem o seu amor ao clube premiado com tamanha exposição.O Feirense recebe na sexta-feira o Chaves, às 20 horas, num jogo que não deverá ter público nas bancadas. E até por isso, esta homenagem da SAD tem outra importância para quem sempre esteve ao lado da equipa.