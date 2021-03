Feirense chega à tonelada de tampinhas e rolhas

Uma tonelada! No espaço de dois meses, a SAD do Feirense recolheu mil quilos de tampas de plástico, rolhas de cortiça e caricas de garrafas para ajudar o Gonçalo, um menino de 9 anos de Santa Maria da Feira que sofre de uma doença rara e sem cura.





Com uma campanha de sensibilização massiva, quer nas redes sociais quer pela cidade com a entrega de cartazes e autocolantes, os fogaceiros tiveram um retorno incrível por parte da população que fizeram chegar ao Estádio Marcolino Castro cerca de 500 mil tampas de plástico, rolhas de cortiça e caricas de garrafas, material que costumava ser deitado ao lixo, mas que agora é convertido em ajuda financeira para o Gonçalo.Jogadores e várias figuras conhecidas da cidade, entre eles Pedro Martins (treinador do Olympiacos), ajudaram a sensibilizar as pessoas que, um pouco por todo o país, passaram a recolher o plástico e a cortiça. O Gonçalo sofre de citopatia mitocondrial, uma doença metabólica relacionada com o desenvolvimento de energia.A patologia não tem cura e exige tratamentos regulares e dispendiosos, para além de suplementos vitamínicos diários, e, por isso, as ajudas não podem parar. O Estádio Marcolino Castro continuará a ser um ponto de recolha.