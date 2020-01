Feirense com duas chamadas em estreia

O Feirense procura dar um pulo na classificação da 2ª Liga, domingo, no jogo fora, diante do Vilafranquense. Para o desafio com os ribatejanos, Filipe Rocha deve integrar dois estreantes na convocatória.





Tratam-se dos dois mais recentes reforços dos fogaceiros, casos de João Amorim e Pedro Henrique. O médio foi a primeira cara nova da janela de mercado de janeiro e luta com Vítor para ocupar a vaga deixada no meio-campo por força do castigo de Christian. Já o avançado chegou esta semana, mas deve começar no banco de suplentes, uma vez que realizou apenas três treinos com a nova equipa.Em caso de vitória, o conjunto santamariano pode chegar ao 7º lugar, trepando cinco posições na tabela.