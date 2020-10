Feirense com duas dúvidas no onze que vai defrontar o líder Mafra

Em véspera da receção ao líder Mafra que encerra a 7.ª jornada da Liga Pro, existem duas dúvidas a serem esclarecidas nas próximas horas no que concerne o onze do Feirense que Filipe Rocha está prestes a escalar.





Os reforços Tiago Almeida e Washington estrearam-se na condição de titulares frente ao Estoril, saindo lateral e médio ao intervalo do desafio no Estádio António Coimbra da Mota.Para os seus lugares entraram Diga e João Tavares, respetivamente, sendo que o camisola 20 assinou mesmo um dos três golos santamarianos.Depois de uma série de 16 jogos sem perder (a contar com a reta final de 2019/20), o Feirense vem de uma derrota e de um empate e é em pormenores como a ponderação sobre a escolha dos jogadores referidos que pode passar o regresso aos triunfos e a consequente aproximação aos postos de subida.