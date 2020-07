Feirense com jogos-treino em agosto

A treinar há cerca de uma semana e meia de forma individualizada, o Feirense começa a planear aquilo que vai ser a restante pré-temporada. Nesse sentido, e face às recomendações da Direção Geral da Saúde, o conjunto fogaceiro jogos-treino apenas no mês de agosto.





Neste momento, a equipa técnica de Filipe Rocha e a SAD do clube de Santa Maria da Feira estão à procura de adversários para os referidos encontros. O início dos treinos coletivos estão previstos para o início do mês de agosto, sendo que a 2ª Liga deve começar a 22 do mesmo mês.De resto, o Feirense vai aproveitar os três relvados que tem à disposição (dois no complexo desportivo e um no estádio) e vai estagiar 'em casa'.