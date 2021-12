Feirense com quatro casos positivos antes do jogo com o Benfica B

Naquele que será um encontro entre o primeiro e o segundo classificado da Liga Sabseg, Rui Ferreira, técnico do Feirense, vai ter três baixas inesperadas para o jogo desta terça-feira, frente ao Benfica B, depois de quatro jogadores do plantel terem testado positivo à Covid-19 na ronda de testes realizada antes do duelo.Os jogadores em questão são Zé Ricardo, Washington e Steven Petkov, estes três habituais titulares nos fogaceiros, para além de João Tavares, que não tem jogado por se encontrar lesionado.Estas baixas de última hora vão forçar Rui Ferreira a mudanças significativas no onze para o jogo com o atual líder do campeonato, marcado para amanhã, pelas 18 horas, no Estádio Marcolino Castro.