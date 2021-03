Feirense com segunda volta em grande

O Feirense está a fazer uma 2.ª volta perfeita na Liga Sabseg com cinco vitórias consecutivas em outras tantas jornadas já disputadas e tem o Estoril a apenas um ponto de distância. Os canarinhos são líderes isolados, mas viram a vantagem ser encurtada face à melhor série de resultados da época averbada pela equipa orientada por Filipe Rocha.





Os fogaceiros somam às cinco vitórias consecutivas já referidas mais duas jornadas em que não perderam (mais um triunfo e um empate). São 19 pontos somados nos últimos 22 em disputa e com triunfos preciosos diante de Académica, Chaves e Casa Pia, por exemplo.Fundamental para este sucesso que catapultou o Feirense para a 2.ª posição na tabela tem sido a solidez defensiva: apenas um golo sofrido nas últimas cinco partidas. Bruno Brigido tem somado exibições de encher o olho, confirmando os créditos que trouxe do Brasil, onde foi figura de destaque do Criciúma, Coritiba e Guarani.Após dois anos como suplente de Caio Secco, Brigido mereceu a confiança da SAD, renovou e respondeu à altura. Mas Brigido não está sozinho... Diga (22 anos), Gui Ramos (23), Zé Ricardo (22) e Ícaro (31) dão corpo a uma defesa competente que suporta um coletivo eficaz e conhecedor da realidade da Liga Sabseg. Na próxima terça-feira, Feirense e Estoril medem forças no Marcolino Castro com a liderança da prova em jogo.