Feirense com vantagem nos confrontos diretos

Sendo certo que o campeonato da 2ª Liga ainda vai muito no início, a verdade é que o Feirense tem deixado boas indicações. Esse facto torna-se evidente se se olhar para a diferença de resultados com o Casa Pia e com o Vilafranquense, adversários que os fogaceiros já defrontaram, comparando esta época com a anterior.





Em 2019/20, o conjunto de Santa Maria da Feira empatou na deslocação a Vila Franca de Xira e na receção aos casapianos, pelo que, em comparação, são mais quatro pontos que a equipa de Filipe Rocha tem.Na próxima jornada, o Feirense vai ter mais uma oportunidade para comprovar este crescimento, já que, na época passada, o clube empatou com a Académica, adversário desta terça-feira.