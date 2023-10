Feirense convoca sócios para Assembleia Geral Ordinária

O Feirense convocou todos os associados para estarem presentes numa Assembleia Geral Ordinária, de forma a discutir e aprovar vários assuntos relativos ao emblema fogaceiro.Na Assembleia, presidida pelo Doutor Celestino Portela, vai ser apresentado e votado o Relatório e Contas referente à época anterior. Além disso, vai ser esclarecido o acórdão entre a SAD e o clube, que permitiu o regresso da equipa às instalações desportivas, assim como a parceria estabelecida para a formação do clube conhecido como 'Feirense 1918'. Também irão ser discutidos outros assuntos que os sócios considerem de importância para o clube.Na convocatória, pode ler-se também que, "se à hora marcada não estiver presente a maioria legal dos sócios do Clube", a Assembleia atrasará até a um período de 30 minutos.A Assembleia Geral terá lugar no dia 19 de outubro, às 20h30, no Estádio Marcolino de Castro.