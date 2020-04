Feirense dá conselhos nutricionais aos adeptos

A maioria da população portuguesa está em isolamento e, mais do que nunca, deveria ter alguns cuidados alimentares. Foi a pensar nessas pessoas, em especial nos adeptos feirenses, que o Departamento de Saúde e Performance dos fogaceiros deixou alguns conselhos nutricionais. Como pontos prévios, ficou o alerta para a diminuição do gasto energético diário durante o isolamento de cada um de nós, assim como que todas estas dicas estão mais direcionadas para a população que pretende a manutenção do peso corporal.





Comecemos com as recomendações para o pequeno-almoço e para os lanches, onde os alimentos preferíveis são laticínios magros, iogurtes proteicos, flocos de aveia em vez dos tradicionais cereais e, quem ainda tiver fome, pode sempre terminar com uma peça de fruta. Muito importante a moderação do consumo de mel, marmelada e compotas. Ficou ainda a nota para a redução, ou mesmo eliminação total, do consumo de manteiga ou de outros cremes vegetais.Chegados às grandes refeições do dia a lista de 'truques' também é fácil se assimilar. Assim, todos devemos iniciar o almoço e o jantar com uma sopa, devemos optar por carnes magras e apostar na ingestão de legumes cozidos ou de saladas frias. A água em vez de sumos, refrigerantes ou bebidas alcoólicas é outro conselho, assim como na sobremesa optar por uma peça de fruta em vez de um qualquer doce. Um último aviso e este ainda para a fase da confeção da comida e não, propriamente, da refeição: reduzir a utilização de óleos, azeites e outras gorduras nos cozinhados.Com o corte calórico durante o dia, a barriga pode 'sentir' fome antes de ir dormir e a ceia não foi desaconselhada. Para esse horário tão específico do dia, o nutricionista do Feirense deixou quatro sugestões: um iogurtes sólido magro, uma gelatina sem açúcar, uma peça de fruta ou só mesmo um chá sem açúcar.O plano alimentar está terminado, mas pode haver sempre a tentação de ir à dispensa ou ao armário 'picar' mais qualquer coisa. A solução para este problema parece fácil. Fazer uma lista de alimentos a evitar no carrinho do supermercado: bolachas, biscoitos, batatas fritas, guloseimas, pizza , salgadinhos, gelados, chocolates são alguns dos exemplos. As dicas estão dadas. Agora, depende de cada um ter uma alimentação mais saudável...