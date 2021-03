Feirense de olhos postos na liderança

Naquele que promete ser o jogo de cartaz da 22ª jornada, o Feirense recebe o Estoril na próxima terça-feira. O duelo marca o encontro entre os dois primeiros classificados da Liga Sabseg, sendo que os fogaceiros encaram a partida com uma motivação extra.





O conjunto orientado por Filipe Rocha venceu os cinco jogos que realizou na segunda volta do campeonato e aproximou-se assim do topo da classificação. Aquando da viragem do campeonato, a turma de Santa Maria da Feira estava a sete pontos do líder Estoril; neste momento está apenas a um. Em caso de vitória, o Feirense assume assim a liderança da 2ª Liga.Na partida da primeira volta, fogaceiros e canarinhos empataram a três bolas.