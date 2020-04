Feirense desafia adeptos a colorir as suas casas com as cores do clube

O Feirense publicou, esta manhã, um vídeo onde apela à responsabilidade de todos em Santa Maria de Feira em lutar contra a Covid-19, mas deixando uma clara mensagem a tocar no orgulho e nos sentimentos dos adeptos fogaceiros.





A todos aqueles que vibram pelos fogaceiros, a SAD do Feirense deixa um desafio: decorar janelas e/ou varandas das respetivas casas com as cores do clube, o que, nalgumas imagens do referido vídeo, é possível verificar.Sendo certo que as saudades do Estádio Marcolino Castro são muitas numa altura em que as ruas da cidade estão desertas, a sociedade desportiva santamariana ainda pede aos adeptos que fiquem em casa para, hoje afastados, amanhã se possam abraçar.