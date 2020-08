Feirense desafia emigrantes

O Feirense já habituou os adeptos a várias iniciativas de aproximação entre a equipa e/ou a estrutura profissional e os seus fiéis seguidores e as redes sociais são, muitas vezes, o meio encontrado para levar a cabo esta estratégia. Desta vez, o repto foi lançado aos emigrantes.





Com um mapa-mundo desenhado e várias cidades assinaladas, muitas delas onde existem grandes comunidades portuguesas, o Feirense apela para que os seus adeptos respondam com o nome da cidade para onde emigraram.A título de curiosidade, os fogaceiros também costumam utilizar as redes sociais para publicar algumas fotos de adeptos em férias nos mais variados países... sempre com a camisola do 'Billas' vestida!