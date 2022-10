Feirense distinguido com o prémio Responsabilidade Social da Liga Portugal

O Feirense foi distinguido com o prémio de Responsabilidade Social referente ao mês de setembro, atribuído pela Liga Portugal e pela Fundação do Futebol. Na origem da distinção está um vídeo de sensibilização para os perigos da depressão publicado pelos fogaceiros, no qual jogadores, elementos da equipa técnica e funcionários para alertaram para o facto desta doença "não escolher caras"."Esta campanha - 'A depressão não escolhes caras' - surgiu como forma de assinalar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, com o objetivo de consciencializar a população para os problemas de saúde mental. Acreditamos que, devido aos problemas que o mundo atravessa, estes casos estejam em constante crescimento. A campanha foi feita em parceria com a instituição SOS Voz Amiga, uma IPSS de Lisboa, que trabalha diariamente com voluntários e tem uma linha de apoio contante e gratuita, de forma a apoiar pessoas que estejam nesta situação vulnerável", explicou Emifer Freitas, coordenadora do Feirense Social, agradecendo o reconhecimento por parte do organismo que governa as ligas profissionais."Em nome da SAD do Feirense, gostaria de agradecer à Liga Portugal e à Fundação do Futebol por este prémio, que não é mais do que um reconhecimento do trabalho continuo na área da Responsabilidade Social que o CD Feirense tem vindo a desenvolver ao longo dos anos", finalizou. Ao lado da coordenadora do Feirense Social estiveram também Bernardo Guerra, Fábio Azevedo e Júlio Hipólito do departamento de comunicação, marketing e multimédia para receberem o prémio.