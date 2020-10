Feirense diz "Não ao racismo"

A luta contra o racismo dura há décadas e nunca é demais apelar à igualdade entre pessoas. A SAD do Feirense tem-se mostrado defensora de causas sociais e humanitárias e este domingo publicou um bonito gesto entre dois jogadores num treino. Fati e Pedro Monteiro cumprimentaram-se e a fotografia surgiu de mote para uma legenda que dispensa mais comentários: "Não ao racismo."





Alguns meses depois de grandes manifestações por todo o mundo, a SAD fogaceira volta a marcar posição contra a intolerância. "No futebol, na sociedade, em qualquer lugar", acrescentaram os de Santa Maria da Feira.Desde o arranque da temporada, esta é a segunda publicação do género. A primeira foi logo após a estreia, com o Vilafranquense, onde uma imagem de Latyr Fall e Feliz foi descrita com a palavra "Família", seguida da hashtag 'Black Lives Matter'.