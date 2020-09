Feirense em vantagem no histórico de confrontos com o Chaves nos jogos em casa

Depois de vários meses sem competição, a 2ª Liga regressa esta quinta-feira. Entre os vários jogos da primeira jornada, um dos que mais se destaca é o Feirense-Chaves que acontece esta sexta-feira.





Snedo certo que o histórico de confrontos é muitas vezes visto como algo pouco importante para os treinadores, a verdade é que, nos jogos em casa, o Feirense apresenta um registo bastante positivo nos embates com o Chaves. Em 24 partidas, os fogaceiros venceram 13, empataram seis e perderam cinco. A última vitória aconteceu precisamente na época passada, tendo Christian feito o golo do triunfo por 1-0.A partida de sexta-feira está agendada para as 20 horas.