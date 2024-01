Feirense empresta Lekan Oyedele ao Tirsense

Promovido à equipa principal do Feirense no início da temporada, após ter representado os sub-19 na época transata, Lekan Oyedele vai representar o Tirsense na segunda metade de 2023/24, tendo já sido apresentado pelo emblema que milita no Campeonato de Portugal.O central, de 20 anos, ruma a Santo Tirso por empréstimo do Feirense, depois de não ter somado qualquer minuto na equipa orientada por Ricardo Sousa. O nigeriano vai assim ganhar rodagem antes de regressar a Santa Maria da Feira no próximo verão.