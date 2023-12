Feirense esteve em três frentes de ações solidárias na receção ao Marítimo

O Feirense continua na frente de várias ações solidárias na altura natalícia e, desta vez, conseguiu estar em três frentes de ajuda na receção ao Marítimo ( 0-1 ), no Estádio Marcolino de Castro, nesteO encontro começou pela recolha de alimentos junto à entrada do recinto desportivo, com o intuito de tornar o Natal de algumas famílias carenciadas melhor do que o costume, ação totalmente apoiada pela maioria dos adeptos que recorreram ao estádio. Nesse sentido, e depois da promoção ao longo da semana feita pelos jogadores fogaceiros, a totalidade da recolha culminou em duas carrinhas cheias de alimentos doados.Noutro aspeto, e já dentro do relvado, o emblema de Santa Maria da Feira voltou a apoiar a causa de Maria Flor, como já havia feito anteriormente na partida com o Leixões , desta vez contribuindo com penáltis solidários no intervalo da partida, ação em que cada golo se convertia em dinheiro doado à causa da bebé matosinhense com uma doença rara.Ainda no intervalo, os fogaceiros também ofereceram um lanche destinado a cada um dos 60 adeptos do Marítimo que acompanharam a equipa até ao continente português, recebendo em troca aplausos da comitiva madeirense. Este gesto foi louvado por várias figuras e instituições do futebol português, incluindo a Liga Portugal, a Fundação do Futebol e até o ex-internacional português, Maniche, que se dirigiu às redes sociais para sublinhar a ação.