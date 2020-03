Feirense festejou 102 anos e recebeu mensagens um pouco de todo o lado

O Feirense festejou quarta-feira 102 anos de vida e, como não podia deixar de ser, recebeu parabéns de muita gente, desde os adeptos mais anónimos a antigos craques do clube que não se esqueceram dos tempos vividos em Santa Maria da Feira.





Vaná (emprestado pelo FC Porto ao Famalicão), Briseño (agora ao serviço dos mexicanos do Chivas), João Silva (a jogar nos chineses do Nantong Zhiyun) ou Tiago Silva (Nottingham Forest) foram alguns dos jogadores que recorreram ao Instagram da SAD para parabenizar os fogaceiros. Moisés Conceição, filho de Sérgio Conceição, que passou pelos sub-19 do Feirense e que se mudou para o Leixões também se lembrou do aniversário, assim, como por exemplo, Marco Soares (Arouca), Luís Machado (Moreirense) e Luís Rocha (Farense).Ao longo de todo o dia, a SAD do Feirense publicou vídeos com mensagens dos jogadores do atual plantel principal a desejar os parabéns... desde casa. Os jogadores dos sub-23, sub-19 e sub-18 também lhes seguiram o exemplo e houve uma fotografia que saltou à vista de todos: João Pinto, central e capitão dos sub-23, partilhou uma foto sua quando começou a jogar no clube, com apenas cinco anos. Melhor do que ler é mesmo ver as fotos e as mensagens. De João Pinto, a Vaná, a Briseño...