Feirense garante que suspeitas de viciação de resultados "são graves e descabidas"

O Feirense reagiu, este sábado, à abertura de um processo disciplinar por suspeitas de viciação de resultados - o qual Record noticiou em primeira mão -, garantindo que estas são "graves" e "descabidas".





Tal como o nosso jornal deu conta, este caso incide sobre o ex-presidente do Conselho de Administração da SAD, Kunle Soname, Tiago Calisto, representante do acionista maioritário, e sobre a própria SAD.No entanto, de acordo com os fogaceiros, este processo, ao qual a sociedade diz não ter ainda acesso por não existir ainda acusação, é uma calúnia, ao qual os visados responderão nos devidos termos.Em comunicado, a SAD garantiu ainda que "nunca um jogador ou dirigente da CD Feirense SAD esteve envolvido em qualquer prática ilegal de viciação de resultados" e assegurou continuar comprometida com "o seu investimento no futebol português"."A CD Feirense - Futebol, SAD (CD Feirense SAD) tomou conhecimento da instauração de processo disciplinar - pela Secção Não-Profissional do Conselho de Disciplina - ao ex-Presidente do Conselho de Administração desta Sociedade, o Senhor Adekunle Oluwaseyi Soname, e ao Senhor Tiago Calisto, representante do acionista maioritário desta sociedade, e à CD Feirense SAD.O processo disciplinar terá por objeto eventual responsabilidade disciplinar relacionada com possível viciação de apostas desportivas e a sua incidência no jogo. A CD Feirense SAD estranha e mostra-se incomodada por estar a ser alvo (bem como os seus dirigentes e outros) de processos desta natureza e as suspeitas de viciação de resultados são muito graves e completamente descabidas.Nunca um jogador ou dirigente da CD Feirense SAD esteve envolvido em qualquer prática ilegal de viciação de resultados, o que certamente se dará como provado no final do referido processo disciplinar.Por outro lado, como ainda não existe acusação, esta sociedade não tem acesso ao referido processo e aos factos que dele constam. No entanto, isso é o bastante para (sem acusação) se poder fazer um comunicado e lançar a suspeita sobre os visados. Os visados não irão aceitar que o seu nome seja manchado e reagirão nos locais próprios, a quaisquer denúncias caluniosas ou tentativas de os envolver em processos sem fundamento.A CD Feirense SAD permanece comprometida com o seu investimento no futebol português, sempre em sintonia com o Clube Desportivo Feirense, os seus sócios e adeptos e a cidade de Santa Maria da Feira, defendendo os seus interesses a todos os níveis."A Administração,Santa Maria da Feira, 7 de novembro de 2020.