Feirense lança concurso de fotografia

O Feirense aproveitou o Dia Mundial da Fotografia, que se celebra hoje, para, mais uma vez, lançar uma campanha que visa aproximar o clube aos seus adeptos. Desta vez, o repto é que os Feirenses publiquem no instagram, com a Hashtag #FotoFeirense, uma foto relacionada com o emblema de Santa Maria da Feira. Os autores das cinco imagens que tiverem mais 'gostos' ganham uma experiência única no jogo de sábado com o Académico Viseu: receção aos jogadores à porta do balneário, assistir ao aquecimento da equipa no relvado e ver o jogo num camarote. O Feirense vai ainda mais longe e resolveu premiar todos os participantes no concurso com uma entrada dupla no embate com os viseenses, que se disputa sábado no Marcolino às 16 horas.