Feirense leiloa camisola para ajudar criança com doença rara

A SAD do Feirense continua empenhada em ajudar Maria Flor, criança de menos dois anos que foi diagnotiscada com uma doença muito rara. Neste sentido, os responsáveis fogaceiros decidiram leiloar uma camisola oficial, cuja receita irá reverter a favor desta causa solidária.De recordar que o Feirense já havia estado associado ao Leixões, aquando da iniciativa dos leixonenses de doar a receita de bilheteira do jogo entre as equipas com vista à ajuda a Maria Flor.