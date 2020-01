Feirense manda mensagem de apoio a João Góis

João Góis, lateral do Estoril, contraiu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito no jogo com o Feirense e os fogaceiros não ficaram indiferentes ao infortúnio.





Rápidas melhoras João Góis — CD Feirense - Futebol, SAD (@cdfeirensesad) January 6, 2020

Nas redes sociais, o emblema de Santa Maria da Feira deixou uma mensagem de rápidas melhoras ao jogador.