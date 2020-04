Feirense mostra a arte dos golos

Hoje celebra-se O Dia Mundial da Arte onde se pretende consciencializar e promover a atividade criativa. O Feirense não quis ficar fora das comemorações e deu aos seus adeptos, e aos do futebol em geral porque não..., o que de mais belo tem o futebol: os golos!!





Foram dez os remates de eleição escolhidos, alguns deles verdadeiras obras de arte para os amantes da modalidade. Ao som da música Oh my God, vale a pena recordar a magia que saiu dos pés de jogadores como Platiny, Karamanos, Etebo, Luís Machado, Tiago Silva, João Silva, Steven Petkov e Feliz. E há um pouco de tudo: golos de bicicleta, de calcanhar, disparos fulminantes, pontapés em arco e até um acrobático remate de moinho.São 2 minutos e 20 segundos. Pare tudo, ligue o som e delicie-se com a arte do futebol...