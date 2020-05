Feirense mostra a sua "família"

O Feirense não quis passar ao lado do Dia Internacional da Família, que se assinala nesta sexta-feira, e, nas redes sociais, publicou uma mensagem declaradamente dirigida a uma família específica: aos adeptos do clube de Santa Maria da Feira.





"No Dia Internacional da Família, nada melhor do que recordar os nossos adeptos. Apesar da distância, NÃO NOS ESQUECEMOS DE VOCÊS", escreveu o Feirense, com fotos anexas de adeptos vestidos a rigor e...em família!