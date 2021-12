Feirense multado por falta de organização e higiene na sala de controlo antidoping

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou esta terça-feira o Feirense em 357 euros por falta de organização e higiene na sala de controlo antidoping no encontro em que recebeu o FC Penafiel, a contar para a 14.ª jornada da Liga Sabseg.

De acordo com o relatório do Delegado da Liga para o jogo em Santa Maria da Feira, o treinador Rui Ferreira utilizou a mesma sala de controlo, deixando-a "desarrumada e inoperacional".

"Na vistoria das instalações verificámos que a sala de controlo anti doping não estava arrumada nem higienizada. A sala de controlo anti doping esteve ocupada pelo treinador visitado até ao início do jogo. Informado o Diretor de campo que a sala tinha de estar disponível, arrumada e limpa. Solicitado pelo Delegado da LIGA ao treinador, Rui Ferreira, que deixasse a sala até ao início do jogo com a secretária totalmente arrumada e sem objetos pessoais. Tal não se verificou e a sala manteve-se desarrumada e inoperacional", pode ler-se no relatório hoje disponibilizado no mapa de castigos do CD da FPF.