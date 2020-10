Feirense na expectativa por Ícaro

O Feirense joga já na próxima terça-feira, no terreno do Estoril, e a grande expectativa é saber se Ícaro recupera a tempo de ir a jogo. O central, e um dos capitães de equipa, lesionou-se diante da Académica e falhou as últimas três partidas, sendo substituído por Pedro Monteiro. A lesão muscular não era muito grande e é provável que esteja para breve o regresso do brasileiro.





Quem também pode voltar a entrar nas contas de Filipe Rocha é Cris. O médio apresentou dores abdominais na véspera do jogo da Taça de Portugal e adiou a sua estreia na nova temporada. Estes são os dois únicos casos clínicos no plantel fogaceiro.