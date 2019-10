Feirense 'oferece' bancada central e abriga adeptos do Tondela da chuva

Obrigado @cdfeirensesad por não terem deixado os nossos adeptos à ? pic.twitter.com/TDKkWvd2qU — CD Tondela (@CDTondela1933) October 19, 2019

O Feirense-Tondela deste sábado, encontro em que o conjunto de Santa Maria da Feira venceu por 3-0, carimbando o acesso à 4.ª ronda da Taça de Portugal, ficou marcado por 'fair-play' que veio desde a bancada.O intervalo do encontro ficou marcado por um forte aguaceiro, que se prolongou durante a maior parte da segunda parte no Estádio Marcolino de Castro. Com os adeptos dos beirões na bancada descoberta, os responsáveis da SAD do Feirense convidaram-nos para assistir o segundo tempo na bancada central, abrigando-os da chuva que se fazia sentir.Mais tarde, através do Twitter, o Tondela agradeceu o gesto do emblema de Santa Maria da Feira, sendo que ainda obteve resposta. "Obrigado por não terem deixado os nossos adeptos à chuva", escreveu o emblema beirão, ao que o Feirense respondeu: "Gostamos de receber bem e também o somos na vossa casa! Boa época para vocês".