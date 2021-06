Feirense oferece sorrisos a menina com Síndrome de Down

A SAD do Feirense não esqueceu o Dia da Criança e convidou vários jovens adeptos para passarem alguns momentos especiais. Carolina, uma menina com Síndrome de Down, foi a primeira a pisar o relvado do Estádio Marcolino Castro, tendo ainda vestido a camisola do clube do coração. Também deu umas corridas no tapete verde, brincou com a bola e expôs o sentimento que a liga ao clube de Santa Maria da Feira.





A alegria, o sorriso e as palavras da Carolina podem ser vistas nas redes sociais da SAD do Feirense, que mantém, desta forma e em tempo de futebol à porta fechada, a aproximação aos associados e aos adeptos, bem como às causas sociais e humanitárias. Tanto assim é que já foi distinguida pela Liga Portugal com dois prémios.