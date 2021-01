Feirense oficializa regresso de Platiny

"Platiny volta a casa". Assim intitulou o Feirense a oficialização do regresso de Platiny ao clube pelo qual marcou 35 golos em 105 jogos. É em Santa Maria da Feira que o ponta-de-lança brasileiro vai prosseguir a sua carreira, cumprindo agora a terceira passagem pelos fogaceiros (a primeira foi em 2012/13, a segunda entre 2015 e 2017).





É um reforço para o ataque do 3º classificado da Liga Sabseg e Platiny, de 30 anos, quer sentir a mesma alegria de 2015/16, época em que subiu com o Feirense à Liga NOS, marcando 18 golos, o melhor registo individual em nove temporadas de futebol português. Na época seguinte, fez parte da melhor campanha da história do clube na principal divisão do nosso futebol: o 8º lugar, com 48 pontos.Ainda na última quarta-feira, o atacante jogou pelo Casa Pia, estando na origem do primeiro golo da vitória sobre o Cova da Piedade (2-1). Também representou Sp. Braga B, Aves e Chaves.