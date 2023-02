Feirense oficializa três reforços em cima do fecho do mercado

Conforme as informações já noticiadas por, o Feirense oficializou esta noite as contratações do médio Ronaldo Camará e do avançado Zé Santos. Além disso, o clube anunciou também a chegada do central Setigui Karamoko.O ponta de lança brasileiro, de 24 anos, chega por empréstimo do Vasco da Gama, num acordo válido até ao final da época e que contempla opção de compra. Por sua vez, o médio Ronaldo Camará estava sem clube depois de ter rescindido recentemente com o Monza.Finalmente, o defesa franco-marfinense, de 23 anos, chega para colmatar a vaga aberta pela saída de Manu Silva para o V. Guimarães. Na primeira metade da época, o central fez nove jogos pelo Paris FC.