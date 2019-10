Feirense paga multa de 179 euros por adepto atirar rolo de fita cola para o campo

O Feirense foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao pagamento de uma multa de 179 euros por um adepto afeto ao clube de Santa Maria da Feira ter atirado um rolo de fita cola para o campo.





Tudo aconteceu no jogo com a Académica, em Coimbra (1-1), disputado a 22 de setembro. Segundo o relatório daquele organismo, "os adeptos afetos ao Feirense foram ordeiros e cumpridores das regras, excetuando-se um, que foi identificado por arremessar um rolo de fita cola para a pista de tartan".Mais se pode ler que o ato, "conforme o descrito no relatório do delegado da Liga e no relatório de policiamento", "não teve qualquer consequência nem atingiu qualquer elemento".