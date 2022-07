Feirense passa a ser equipado pela marca Kelme

Kelme -

Um novo capitulo começa agora, que seja repleto de alegrias e conquistas.



... pic.twitter.com/tK2dHvNUAR — CD Feirense - Futebol, SAD (@cdfeirensesad) July 1, 2022

O Feirense anunciou, esta sexta-feira, a marca espanhola Kelme será o novo paceiro de material desportivo do clube, substituindo a Legea, que equipou os fogaceiros nas últimas época.Segundo é mencionado no anúncio, "com esta parceira, a SAD do Feirense pretende proporcionar aos seus jogadores equipamentos inovadores, com linhas modernas, indo também de encontro ao gosto dos seus adeptos". Em Portugal, a Kelme equipa teambém o Boavista e o Santa Clara, tendo no passado já vestido o Real Madrid e a Seleção Olímpica de Espanha.A revelação dos equipamentos de jogo e treino para a próxima época acontecerá nos próximos dias.