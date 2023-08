Feirense-Penafiel vai ser disputado em Oliveira de Azeméis

O Feirense não vai poder disputar o jogo com o Penafiel em casa. De acordo com uma nota divulgada pela Liga Portugal, esta quinta-feira, o encontro vai ser disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, em virtude dos "trabalhos de recuperação no relvado" do Estádio Marcolino Castro, casa habitual dos fogaceiros.Deste modo, a partida, que estava inicialmente agendada para as 15h30 do dia 20 de domingo, passou para as 20h30 do mesmo dia.De recordar que, recentemente, houve uma polémica entre a SAD do Feirense e o clube , com este último a impedir a estrutura do futebol profissional a utilizar as instalações do emblema, com o Estádio Marcolino Castro à mistura. No entanto, a razão para a mudança de palco foi, segundo a Liga, o relvado.