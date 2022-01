Feirense prepara jogo com o Nacional com várias incertezas

É num clima de dúvida que Rui Ferreira tem preparado o jogo com o Nacional. A Covid-19 tem-se feito sentir em vários clubes e o Feirense não fugiu àquilo que tem sido a regra.Antes do jogo com o Benfica B, que aconteceu a 27 de dezembro, Zé Ricardo, João Tavares, Washington e Steven Petkov testaram positivo à Covid-19. Se é certo que estes jogadores já cumpriram isolamento, mais incerta é a situação de Arthur, João Pinto, Shimaga e Fábio Espinho, que tiveram testes positivos depois do embate com as jovens águias e cuja utilização na próxima partida ainda não é um dado adquirido. Para além disso, há outros jogadores que tiveram de entrar um isolamento profilático e também atletas que, apesar de estarem a testar negativo, têm vindo a apresentar sintomas.A partida entre o Nacional e o Feirense está agendada para as 18 horas de segunda-feira.