Feirense promove recolha de bens para animais abandonados

O Feirense vai promover uma recolha de bens para ajudar uma associação da cidade que alberga cerca de 200 cães e 80 gatos, incentivando os adeptos a doar antes do apito inicial do jogo de domingo, frente ao Leixões.Naquele que é o Dia Internacional do Animal Abandonado, o Feirense pede aos seus adeptos para contribuírem com ração de cão, areia de gato, patés de gato e cão, mantas, produtos de limpeza (lixívia, detergente de louça, detergente para máquina levar roupa, etc) e sacos de lixo grandes.Os bens recolhidos serão depois entregues à Aanifeira, associação de proteção de animais de Santa Maria da Feira.