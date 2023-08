Feirense reage à mudança de estádio para jogo com o Penafiel

O Feirense reagiu, esta sexta-feira, à decisão de alterar o palco do duelo frente ao Penafiel (domingo, pelas 20h30) para o Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, em virtude dos "trabalhos de recuperação no relvado" do Estádio Marcolino Castro, casa habitual dos fogaceiros. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Feirense prestou alguns esclarecimentos.De recordar que, recentemente, houve uma polémica entre a SAD do Feirense e o clube, com este último a impedir a estrutura do futebol profissional a utilizar as instalações do emblema, com o Estádio Marcolino Castro à mistura. No entanto, a razão para a mudança de palco foi, segundo a Liga, o relvado."Esclarecimento aos sócios.A Direção do Clube Desportivo Feirense tomou conhecimento da decisão da LPFP, que permitiu a alteração da realização do jogo que o Feirense iria disputar no seu Estádio, relativo à 2ª jornada da Liga Portugal 2, para o estádio da União Desportiva Oliveirense, pelo que, na sequência do discutido nas pretéritas Assembleias Gerais vem prestar os seguintes esclarecimentos:a) Na sequência do deliberado pelos sócios em AG, em 13/06/2023 a Direção comunicou à SAD o impedimento das suas equipas acederem ao estádio e ao complexo para a realização de quaisquer treinos ou jogos.b) Nos dias que se seguiram, o Clube acedeu a todos os pedidos de contacto, inclusive da LPFP enquanto mediadora, para reunir com a SAD na tentativa de solucionar o diferendo existente.c) Desde o início que o Clube manifestou a sua disponibilidade para reduzir os valores reclamados a fim de ser possível chegar a um entendimento entre as partes, apresentando várias propostas e que a SAD recusou.d) Tal entendimento não se alcançou uma vez que a SAD sempre se apresentou alegando nada dever ao Clube.e) Após, a SAD apresentou uma proposta ao Clube que em pouco ultrapassa o valor do IVA que o Clube já entregou ao Estado, motivo pelo qual foi rejeitada.f) Em 10/07/2023, a SAD intentou uma providência cautelar contra o Clube, que ainda corre os seus termos.g) Relativamente ao local da realização dos jogos da equipa sénior, a vontade da Direção é que ocorressem onde sempre ocorreram, contudo, abrir mão das medidas aplicadas significaria um atropelo à decisão dos sócios e aos superiores interesses do Clube.h) Sempre serão os sócios a definir o rumo do Clube. Até à presente data o que destes nos tem chegado é a vontade de se manterem aplicadas as medidas até à resolução do diferendo, como ainda, o reforço das mesmas.i) Como tal, estamos solidários e igualmente tristes e como a esmagadora maioria dos sócios e com os "Civitas Fortissima 1514" enquanto Grupo Organizado de Adeptos.j) Relativamente à decisão da LPFP entendemos que a mesma é incompreensível. Por um lado, porque a LPFP era conhecedora do diferendo e da não resolução. Por outro lado, por permitir à SAD o protelar do incumprimento, sendo a recuperação do relvado uma mera desculpa de modo a desvirtuar os regulamentos e a possibilitar a competição da SAD, pois, o relvado que foi distinguido como o melhor da última jornada do campeonato anterior sempre esteve a ser tratado e sem ser utilizado, tendo, por isso, todas as condições necessárias.k) Fizemos e continuaremos a fazer tudo para que tudo se resolva, honrando os interesses do Clube e as decisões dos seus sócios, sempre foi este o nosso maior propósito aliado à consciência da nossa grandiosidade e à certeza que o Clube nunca acabará".