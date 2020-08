Feirense recorda um ano de Feliz

Faz esta terça-feira um ano que Feliz se estreou pelo Feirense, numa vitória caseira, por 2-0, diante do Vilafranquense. O virtuoso extremo foi brindado com um vídeo dos seus melhores momentos em Santa Maria da Feira onde estavam vários "túneis" a adversários. O drible e a finta curta são imagens de marca do canhoto, que também marca e assiste, como se pode recordar no mesmo vídeo.





Curiosamente, já na última sexta-feira, o Feirense tinha homenageado Caio Secco, que completou três anos em Santa Maria da Feira. O brasileiro foi destaque durante dois anos na 1.ª Liga, onde venceu, por mais do que uma vez, o prémio de melhor guarda-redes dos mês. Ambos os vídeos podem ser vistos nas redes sociais da SAD do Feirense.