Feirense recupera solidez defensiva

Depois de ter sofrido apenas um golo nos quatro primeiros jogos do campeonato, o Feirense viveu um período de menor fulgor defensivo nos embates frente a Chaves, Estoril e Mafra, período em que sofreu oito tentos. Apesar disso, a turma orientada por Filipe Rocha voltou a conseguir manter a sua baliza inviolável na partida com o Ac. Viseu.





Mais do que o regresso à solidez defensiva que a equipa evidenciou nas primeiras jornadas, fica na retina a forma como tal foi conseguido. No jogo do passado fim de semana, só por uma vez o Ac. Viseu conseguiu criar real perigo, com Ayongo a atirar ao lado.Resta agora perceber se o Feirense vai conseguir dar sequência a este bom registo na partida frente ao Arouca.