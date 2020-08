Feirense relembra Tiago Silva

Foram três épocas e 97 jogos, mas o talento e "a amizade sem limites" fizeram de Tiago Silva um dos jogadores mais acarinhados pela massa adepta do Feirense. Esta sexta-feira faz quatro anos desde a estreia do médio no emblema de Santa Maria da Feira e os fogaceiros decidiram recordar o agora jogador do Notthinhan Forest.





Numa galeria multimédia onde constam algumas fotografias inéditas e vídeos de festejos, Tiago Silva é recordado com carinho, admiração e saudade. Os adeptos, como se esperava, não tardaram em reagir com vários comentários e, ao final desta tarde, chegou a segunda surpresa do dia: um vídeo do próprio Tiago Silva. O médio falou diretamente para os adeptos, agradeceu o apoio constante e prometeu voltar ao Estádio Marcolino Castro para um reencontro.Veja o registo multimédia publicado pela SAD fogaceira nas redes sociais: