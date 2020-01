Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Feirense repudia carga policial no final do jogo com a Oliveirense Clube reagiu em comunicado e mostrou imagens das marcas deixadas nos adeptos





Feirense repudia carga policial no final do jogo com a Oliveirense