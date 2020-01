Feirense sem espaço para férias natalícias

O plantel do Feirense vai trabalhar quase de forma ininterrupta até à receção ao Casa Pia, marcada para o dia 29 de dezembro. O treinador Filipe Rocha pretende continuar a implementar as suas ideias e entende a urgência de somar resultados positivos de forma a aproximar o clube do objetivo da subida.





Nesse sentido, os fogaceiros não terão direito às habituais miniférias de Natal, tendo apenas o dia 25 de dezembro para descansar. Desde que Filipe Rocha assumiu o comando técnico da equipa, o Feirense soma uma vitória, dois empates e duas derrotas.