Feirense surpreende equipa de futsal de pessoas com doença mental

No Dia Mundial da Saúde Mental, quatro jogadores do CD Feirense - Futebol, SAD apareceram de surpresa num treino de futsal de uma equipa composta por pessoas com transtornos mentais. Ícaro, David Luís, Manu e Fabrício souberam que os utentes da Casa Ozanam estavam impedidos de entrar nos habituais torneios, devido à pandemia, e que, apenas de longe a longe, se juntam para pequenos treinos individuais. A saudade do futsal e de uma vida normal prejudica ainda mais quem sofre deste tipo de doença.





A surpresa inicial por ver os craques chegar deu, pouco depois, lugar a uma grande emoção. Os jogadores do CD Feirense festejaram os golos e as defesas de um treino cada vez mais animado. Para o final estavam reservadas mais algumas pequenas surpresas.Luís, Valdemar, Domingos, Henrique, Carlos Magalhães e Carlos Correia tiveram direito a camisolas oficiais e a cachecóis. Sempre com a distância necessária, os utentes da Casa Ozanam tiveram ainda direito a matar algumas curiosidade sobre os jogadores que apenas costumam ver à distância, no estádio ou na televisão, mas muitos deles sabiam de cor os resultados do CD Feirense.O capitão Ícaro deixou ainda uma mensagem de força e de esperança: "Viemos cá dar-vos uma força e incentivar que continuem a praticar desporto. Nunca desistam. Nesta altura de pandemia, todos nós atravessamos um período mais difícil nas nossas vidas, mas gostávamos que vocês continuassem a fazer o que mais gostam."