Feirense tem desafio para entreter os mais novos

A criatividade não tem limites e o Feirense continua a dar asas à sua imaginação para entreter os seus adeptos nesta fase em que, quase todos nós, estamos privados de sair de casa e de ter uma vida normal. Desta vez, o departamento de comunicação da SAD focou-se nos mais jovens e publicou uma imagem, a preto e branco, do Billas no estádio. O objetivo era claro: os adeptos pintarem.





As respostas não tardaram e, para aumentar a alegria dos mais novos, o primeiro desenho até já foi partilhado na página da mascote, com o Billas a elogiar, a agradecer e até a prometer publicar todos os outros que for recebendo.Para facilitar a vida aos seus adeptos, o Feirense menciona na publicação que os interessados podem pedir a imagem original e que esta lhes é enviada por mensagem privada. O resto dos passos são mais simples: imprimir, pintar ao gosto de cada um, tirar uma fotografia e enviar para @Billas18, a página de instagram da mascote.O primeiro artista adepto do Feirense tem apenas 8 anos, chama-se Afonso e o desenho já está publicado. Feliz e João Amorim foram alguns dos jogadores da equipa principal que apreciaram a 'obra de arte' e até meteram 'gosto'.