Feirense tem estofo de candidato

A vitória de ontem no terreno do Chaves confirmou uma tendência desta temporada no que ao Feirense diz respeito. A equipa de Filipe Rocha soma ótimos resultados no terreno dos adversários diretos: a este triunfo em Trás-os-Montes (1-0), soma-se um em Coimbra (também por 1-0) e um empate, a três bolas, em casa do Estoril.





Este estofo de candidato será também posto à prova nas próximas jornadas quando a formação da Feira receber estudantes e canarinhos no Marcolino. Na 1.ª volta, apenas a receção ao Chaves não correu nada bem, com uma derrota pesada por 4-0.Claro que Filipe Rocha sabe que este campeonato não se resume apenas ao confronto entre candidatos, e também nesse aspeto o treinador quererá melhorar o registo de pontos, nomeadamente nos jogos em casa.O regresso ao Estádio Marcolino Castro está marcado para o próximo sábado, diante do Vilafranquense, adversário que já conheceu todo o poderio dos fogaceiros, ao perder por 4-0, na 2.ª jornada.