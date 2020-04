Feirense tem um DJ na baliza

Ricardo Benjamim foi desta vez o escolhido do departamento de comunicação da SAD do Feirense para mais um 'takeover'. No meio de todas as tarefas diárias do guarda-redes, há uma que salta logo à vista: a de...DJ.





Sim, é verdade. O guardião natural de Santa Maria da Feira disponibilizou-se para passar algumas das músicas preferidas dos adeptos, cujos pedidos foram feitos por mensagem no Instagram, e os mesmos, por certo, não terão ficado defraudados com o momento proporcionado, esta tarde, por Ricardo Benjamim.Para além da tarde de música e animação, não se pode esquecer que o dia de um futebolista profissional, mesmo que em isolamento, começa bem cedo. Foi e é o caso de Benjamim. O camisola 1 dos fogaceiros fez o seu pequeno-almoço antes do treino matinal, revelando igualmente a disponibilização da SAD do Feirense de material desportivo para os jogadores, de modo a ajudá-los nas sessões caseiras de trabalho, tais como bolas medicinais e halteres.Para o almoço, Ricardo Benjamim preparou uns bifes de frango com arroz de ervilhas e, ao meio desta tarde, está programada mais uma sessão de trabalho, com enfoque mais cardiovascular no jardim de casa. Antes do jantar, há que desanuviar com um 'joguinho' de 'Counter-Strike'.Depois de Fati e Pedro Henrique, Ricardo Benjamim foi o 3º convidado da rubrica 'Takeover', sendo que o resto do dia do guarda-redes pode ser acompanhado nas 'insta stories' da SAD do Feirense. Para além desta rubrica, a sociedade desportiva fogaceira tem-se desdobrado em esforços para garantir sinergias entre plantel e adeptos, com o 'Na Primeira Pessoa', com espaços de perguntas e respostas a jogadores, não esquecendo o recente desafio de partilhar adereços e coleções do clube nas janelas e varandas, bem como a homenagem a adeptos que continuam a exercer as respetivas profissões em tempo de quarentena.