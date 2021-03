Feirense teve patrocínio nas camisolas

O Feirense entrou em campo diante do Ac. Viseu com um patrocinador principal na camisola de jogo. A Micropack, empresa de Santa Maria da Feira especializada no fabrico de embalagens com impressão offset, quis associar-se à equipa da sua cidade num momento importante da época.





Com o Feirense em lugar de subida e a jogar em horário nobre na televisão, a oportunidade foi vista como boa para ambas as partes. Ao que foi possível apurar, a parceria foi celebrada apenas para a partida de ontem, ficando a frente da camisola dos fogaceiros ainda disponível para as nove jornadas que faltam da Liga Sabseg, todas elas com transmissão televisiva.De referir, que a SAD do Feirense promoveu o seu MatchDay Sponsor nas redes sociais com galerias de fotos e 'stories'. Até a mascote Billas teve Micropack na sua camisola.