Feirense trail nasceu de uma provocação

A secção de atletismo do Feirense continua a crescer, desta feita com a criação de uma equipa de trail que já conta com cerca de 40 atletas, masculinos e femininos e, curiosamente, nasceu de uma provocação do presidente Rodrigo Nunes.O dirigente lançou o desafio ao atleta e treinador António Amorim no último trimestre de 2021 com a finalidade de mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 e aproveitar a geografia de Santa Maria da Feira para dinamizar a prática desportiva na região.Um par de meses chegaram para implementar a nova modalidade da secção de atletismo do Feirense, cuja responsabilidade está a cargo do diretor António Albuquerque e visa a participação dos fogaceiros no campeonato nacional de trail.Vertente competitiva para continuar a expandir a título recreativo, mas que já acumula diversas participações oficiais no calendário nacional. O XIII Trail de Conímbriga Terras de Sicó foi a última prova em que os fogaceiros se fizeram representar oficialmente, na certeza que o circuito prossegue agora com os emblemáticos Trilhos do Paleozóico, corrida a disputar em Valongo no final de março e na qual o Feirense Trail também participará.