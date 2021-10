Feirense-Varzim, 2-1: reviravolta no ultimo suspiro dá vitória aos fogaceiros

O Feirense venceu este domingo na receção ao Varzim por 2-1, num jogo da sétima jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol em que os fogaceiros arrancaram uma reviravolta no último suspiro de um jogo com contornos emocionantes.

Heliardo inaugurou o marcador para os poveiros aos 16 minutos, o central Bruno resgatou o empate para os locais aos 24 e, já depois de o Varzim ter desperdiçado uma grande penalidade, por Heliardo, aos 69, foi Ícaro Silva, outro dos centrais do Feirense, aos 90+6, a dar a volta ao resultado.

Com este triunfo, o Feirense, que somou a sétima vitória consecutiva, segura o primeiro lugar do campeonato, agora com 18 pontos, enquanto a formação da Póvoa de Varzim, que vinha de uma vitória, fica provisoriamente no 15.º posto, com seis pontos

Os poveiros até entraram melhor no jogo e, pouco depois do quarto de hora, colocaram-se em vantagem, numa jogada trabalhada por Zé Tiago e Tavinho, que Heliardo finalizou com um chapéu sublime sobre o guarda-redes contrário.

O Feirense não se intimidou com o tento sofrido e, de imediato, foi em busca de uma reação, surgindo mais pressionante, acabando por resgatar o empate ainda antes de meia-hora, num remate de primeira do central Bruno, na sequência de um livre.

A igualdade no marcador vincou a toada emotiva do desafio, com os dois conjuntos a ameaçarem-se com ataques de parte a parte. O Varzim teve um golo anulado a Tavinho, por desvio com o braço do avançado, e o Feirense teve num par de remates de Vargas boas oportunidades para desfazer o empate.

O segundo tempo foi disputado com mais intensidade e menos recorte técnico, mas, ainda assim, teve também contornos emocionantes, com o Varzim a dispor de uma soberana oportunidade para se recolocar em vantagem, numa falta para grande penalidade cometida pelo guarda-redes Arthur sobre Murilo, que Heliardo, na cobrança, permitiu que o guardião se redimisse travando o remate.

Com essa confiança o Feirense foi em busca de algo mais e, já depois de algumas ameaças por Vargas, a reviravolta surgiu 'ao cair do pano', por Ícaro Silva, com um desvio de cabeça a um livre perto da área.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Varzim, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Heliardo, 16 minutos.

1-1, Bruno, 24.

2-1, Ícaro Silva, 90+6.

Equipas:





Feirense: Arthur, Bruno, Ícaro Silva, Sidney Lima, Diga, Fábio Espinho, Latyr, Samuel Teles, Zé Ricardo (João Oliveira, 84), Jardel (Jorge Teixeira, 46, João Paulo, 62) e Vargas (Charles, 84).

(Suplentes: Brígido, João Pinto, Manu, Charles, João Paulo, André Rodrigues, João Oliveira, Jorge Teixeira e Cláudio Silva).

Treinador: Rui Ferreira.

Varzim: Tiago Pereira, Luís Pinheiro, Cássio, Luís Pedro (André Micael 66), João Reis, Rafael Assis, Luís Silva (Nuno Valente, 88), Zé Tiago (André Leão, 78), Tavinho (Agdon, 88), Murilo (Lessinho, 88) e Heliardo.

(Suplentes: Isma, André Micael, Nuno Valente, Lessinho, André Leão, George Ofosu, Tiago Cerveira, Zé Carlos e Agdon).

Treinador: António Barbosa.





Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Pedro (45), Luís Pinheiro (48), Cássio (49), Jorge Teixeira (54), Samuel Teles (82) e Tiago Pereira (90+2)

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.